ستيرلينج لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

شهر حافل للدولي الإنجليزي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن اختيار جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج كلاعب الشهر بعد تألقه الكبير بالأسابيع الأربعة الأخيرة.

ووقع الاختيار على ستيرلينج بعدما ساعد فريقه في تسجيل ستة أهداف، إذ صنع ثلاثة وسجل مثلهما بالمباريات الفائتة لحامل اللقب.

وهز ستيرلينج شباك ساوثامبتون في مناسبتين، وسجل هدفاً على ويستهام، كما كان في لائحة المسجلين في أولى لقاءات الفريق بديسمبر أمام بورنموث. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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كانتي يعلق على الاتهامات لتشيلسي بالعنصرية

3️⃣ goals

3️⃣ assists@EASPORTSFIFA Player of the Month for a fantastic November - @sterling7 🙌 pic.twitter.com/rdLPfC5Jix — Premier League (@premierleague) December 12, 2018

وجذب ستيرلينج الانتباه الأسبوع الماضي بعد واقعة تعرضه لهتافات مسيئة من قبل جماهير تشيلسي، والتي وُجه لأربعة منها تهمة العنصرية ضد المهاجم ذو الأصول الجامايكية.

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( 🎨🖌 : @omomani ) pic.twitter.com/WTPsrixhL9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وقال ستيرلينج أن الإعلام الإنجليزي يجب أن يركز بشكل أكبر على وقائع العنصرية التي تحدث في الملاعب الإنجليزية.

وسجل ستيرلينج تسعة أهداف وصنع ثمانية في 19 لقاءاً حتى الآن مع سيتي في كل المسابقات هذا الموسم.