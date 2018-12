ستيرلينج لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن اختيار جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج كلاعب الشهر بعد تألقه الكبير بالأسابيع الأربعة الأخيرة.

ووقع الاختيار على ستيرلينج بعدما ساعد فريقه في تسجيل ستة أهداف، إذ صنع ثلاثة وسجل مثلهما بالمباريات الفائتة لحامل اللقب.

وهز ستيرلينج شباك ساوثامبتون في مناسبتين، وسجل هدفاً على ويستهام، كما كان في لائحة المسجلين في أولى لقاءات الفريق بديسمبر أمام بورنموث.

3️⃣ goals

3️⃣ assists@EASPORTSFIFA Player of the Month for a fantastic November - @sterling7 🙌 pic.twitter.com/rdLPfC5Jix — Premier League (@premierleague) December 12, 2018