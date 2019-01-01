ستيرلينج: جوارديولا لم يُشاهد ركلة الجزاء الأخيرة

تصريح اللاعب عقب تتويجه بكأس الرابطة الإنجليزية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي أن مدربه بيب جوارديولا لم يُشاهد ركلة الجزاء الأخيرة التي سددها بنجاح ومنحت فريقه الفوز على تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان التعادل السلبي قد استمر طوال الـ120 دقيقة من مباراة ملعب ويمبلي، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لحامل اللقب ورفعت رصيده من كؤوس البطولة إلى 6.

وتحدث ستيرلينج بسعادة بالغة عقب المباراة قائلًا "إنه شعور رائع، أنا في بيتي، في ويمبلي، في مدينتي .. كانت مباراة صعبة لكنه شعور رائع".

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"بيب أخبرني أنه لم يُشاهد ركلة الجزاء الأخيرة، سألني أين ذهبت الكرة فأخبرته أنها أعلى المرمى. تشيلسي لعب مباراة جيدة حقًا اليوم، لقد دافعوا بصلابة وكان من الصعب اختراقهم لكننا حافظنا على تركيزنا وأتممنا مهمتنا".

أتم قائلًا "أحرزنا اللقب الأول ولا نريد الآن سوى مواصلة الفوز في المباريات القادمة".

يُذكر أن مان سيتي مازال يُنافس على 3 بطولات أخرى، إذ يُطارد ليفربول على لقب البريميرليج، وسيلعب ضد سوانسي سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما سيخوض لقاء الإياب ضد شالكه في ثمن نهائي دوري الأبطال.