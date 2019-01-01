ستيرلينج: الأخطاء الساذجة وراء خسارة إنجلترا أمام هولندا

إنجلترا سقطت في الأوقات الإضافية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحسر رحيم ستيرلينج، نجم إنجلترا، على خسارة الفريق أمام هولندا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا بسبب أخطاء ساذجة على حد وصفه.

إنجلترا سقطت مساء الخميس بنتيجة 3-1 بعد التمديد للأوقات الإضافية، والتي شهدت خطأ كلاً من كايل ووكر وجون ستونز في هدفي الهولنديين.

هولندا تقلب تأخرها أمام إنجلترا إلى فوز بثلاثية وتتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لمواجهة البرتغال ⚽️ pic.twitter.com/fy3AqT28EU — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 6, 2019

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وقال ستيرلينج مع "سكاي": "أعتقد أننا تعاملنا مع الضغط جيداً، ومع نهاية المباراة كنا الفريق الأفضل، ولكن الأخطاء الساذجة عاقبتنا".

وأضاف: "كانو يضغطون بشكل صحيح طوال الليلة ونحن ارتكبنا خطأين، حاولنا العودة ولكن الأمر لم يفلح، في المجمل الفريق يتحسن".

الهزيمة تعني أن إنجلترا ستلعب مع سويسرا مساء السبت المقبل لتحديد هوية صاحب المركز الثالث في دوري أمم أوروبا.