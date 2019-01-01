ستيرلينج: آمل أن يعتمد عليّ جوارديولا

رغم كونه أحد أهم عناصر مانشستر سيتي مع جوارديولا في الماضي.. ستيرلينج يعلم صعوبة اللعب أساسيًا بشكل مستمر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج إنه يأمل في استمرار اعتماد جوارديولا عليه في الموسم المقبل وتركه أساسيًا.

ويشارك مانشستر سيتي في الفترة التحضيرية الخاصة بالموسم الجديد في فترة يبدو أن جوارديولا يأخذها على محمل الجد.

ومع ابتعاده عن بعض مباريات الفريق الاستعدادية، تحدث ستيرلينج عن تطلعاته الشخصية والجماعية بالنسبة للموسم المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وقال: "آمل أن يعتمد عليّ جوارديولا في الموسم المقبل، لا أحد يضمن المشاركة أساسيًا في تشكيل يمتلئ باللاعبين الكبار"

وأضاف: "الأمور تزداد صعوبة في كل موسم عن الموسم الذي مر قبله، لذلك على كل لاعب رفع النسق دائمًا من أجل مجاراة نسق الفريق"

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يذكر أن مانشستر سيتي قد أنهى موسمه الماضي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.