ستونز: أدمنت تحقيق البطولات

مدافع سيتي وفرصة بطولة جديدة مع إنجلترا هذه المرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جون ستونز، مدافع إنجلترا ومانشستر سيتي، سعيه لتحقيق لقب جديد عندما يلعب مع منتخب بلاده في نصف نهائي دوري أمم أوروبا هذا الأسبوع.

ستونز شارك في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية المحلية الموسم الفائت عبر تحقيق البريميرليج، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو برفقة المواطنين.

وقال ستونز للصحافة: "نملك فرصة تحقيق شيء جديد، هناك من لم يفز بعد من اللاعبين هنا أو لم يلعب أي نهائي، هذه فرصة خاصة لهم".

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وأكمل: "أصبحت مدمنا على تحقيق البطولات، عندما تحقق بطولة هذا أمر خاص، وأريد الآخرين أن يشعروا بهذا أيضاً، الذكرى لا تمحى من عقلك أبداً".

وواصل: "سيلفا يقول لي إنه سيرسل لي دائماً صورته مع كأس العالم وبطولتي أوروبا، من حقه أن يتحدث ويفتخر بتلك البطولات، لا أتخيل مجرد لمس تلك الكؤوس".

وعلق ستونز على توحد الفريق رغم اختلاف الانتماءات: "روح الفريق تجمعنا معاً، الجميع ينسى ما حدث طوال الموسم ولا يفكر بأنانية".

وتلعب إنجلترا مساء الخميس المقبل أمام هولندا بالبرتغال في نصف النهائي الخاص بالبطولة الأوروبية.