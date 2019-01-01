ستوريدج: لا أفكر في مستقبلي

ستوريدج يتحدث عن موسمه المقبل بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج نجم نادي ليفربول إنه لا يفكر حاليًا بمستقبله وأين سيكون في الموسم المقبل.

وكان ستوريدج قد احتفل بالأمس في شوارع الميرسيسايد رفقة لاعبي وجماهير ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا السادس في تاريخ النادي.

وبالحديث عن الاحتفالات وعن التطلعات للموسم المقبل، رفض ستوريدج الحديث عن مستقبله مؤكدًا أنه لا يفكر في أين سيكون خلال الموسم المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "أنا سعيد بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الذي جاء نتيجة لعمل شاق من الفريق ككل، وأرى أن الآن هو وقت الاحتفال بما حققنا فقط"

وتابع: "لا أفكر في الموسم المقبل الآن، ولا أفكر في أين سأكون خلاله، لدي وقت للاحتفال ثم وقت للراحة، ثم بعد ذلك أعود لأفكر في تلك الأمور"

صدق أو لا تصدق - ليفربول في حاجة لخمس صفقات على الأقل

يذكر أن ليفربول حسم نهائي دوري أبطال أوروبا لصالحة عقب فوزه على مواطنه توتنهام في المباراة النهائية بهدفين مقابل لا شيء.