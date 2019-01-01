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الدوري الإنجليزي الممتاز

سترلينج ينهال بالمديح على جوارديولا عقب التتويج

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Getty Images
سترلينج يعتبر الألقاب سبب وجوده في مانشستر سيتي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي سعادته بالفوز على برايتون 4-1 والتتويج بلقب البريميرليج في أسبوعه الأخير.

وقال سترلينج عقب المباراة لسكاي سبورتس:"أنا سعيد وحسب، هذا هو بالضبط ما أتيت لأجله إلى هذا النادي، الفوز بالألقاب والتواجد في تلك اللحظات".

وأضاف:"المدرب هنا، عقليته هي الأفضل، إنه دائماً ما يتمحور الأمر حول الفوز لديه، إنها الطريقة التي يهيئنا بها، أنا سعيد بوجودي هنا للتعلم والفوز".

وأوضح:"كمدر هو يملك الكثير من اللاعبين في العديد من المراكز ينافسون بعضهم البعض، لا احد يشعر بالراحة ولكن الكل جاهز لاستغلال فرصته، مثل رياض (محرز) اليوم".

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وتابع:"هو لم يلعب كثيراً في الآونة الأخيرة ولكني علمت أنه سيسجل اليوم. لقد كان موسماً رائعاً بعد صعوبات كأس العالم".

يذكر أن مانشستر سيتي قد حقق لقب الدوري الإنجليزي السادس في تاريخه.

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