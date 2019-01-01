سترلينج: مجرد فوز وثلاث نقاط آخرى

سيتي يزاحم ليفربول في الصدارة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج، سعادته بالفوز الكبير لمانشستر سيتي على تشيلسي في قمة الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسحق مانشستر سيتي، ضيفه تشيلسي بسداسية دون مقابل، في نتيجة غير متوقعة، ليواصل سيتي مزاحمة ليفربول على لقب الدوري.

صاحب الهدف الأول والسادس في اللقاء تحدث عقب نهاية اللقاء: "أنه أداء استثنائي من الفريق، المدير الفني هيأ الفريق وجعلنا مستعدين للمباراة".

وعن سيرجيو أجويرو صاحب الثلاثية: "أنه لاعب نعتمد عليه، لقد رأيتم كيف سجل الهدف الأول في أقصى الزاوية، عليك أن تحترم لاعبين مثله".

الصورة تصف نفسها 👇👇 pic.twitter.com/DKNlGtpslf — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

وأتم: "أنه مجرد فوز وثلاث نقاط آخرى، الشيء الأهم هو الحصول على الثلاث نقاط".

وأصبح أجويرو في رصيده 15 هدفًا لينافس بقوة في صراع هدافي البريميرليج، والذي يتصدره المصري محمد صلاح برصيد 17 هدفاً.