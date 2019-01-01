سترلينج: لعبنا مباراة مذهلة وتقنية الفيديو عادلة

رحيم سترلينج نجم مباراة مانشستر سيتي ووست هام يؤكد أن فريقه قدم مباراة مذهلة أمام وست هام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج عن سعادته الغامرة بسبب الفوز الذي حققه فريقه أمام وست هام اليوم في البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب المباراة، وأكد خلالها أن الفريق عانى قليلًا في الشوط الأول لكنه قدم مباراة مذهلة في الشوط الثاني.

رحيم سترلينج ثامن لاعب في تاريخ البريميرليج يُسجل هاتريك في الجولة الأولى، والأول منذ دروجبا في موسم 2010/11 ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/z6XDSQSRyr — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 10, 2019

وقال سترلينج: "الأهم بالنسبة لنا أننا بدأنا بشكل جيد وحققنا الفوز، وبعدما سجلنا الهدف الثاني مباشرة استطعت أن أرى أننا نقدم مباراة رائعة".

وأضاف: "لقد كانت الأمور صعبة نوعًا ما في الشوط الأول، وبعض اللمسات الخاصة بنا كانت سيئة، لكن بمجرد أن الفريق دخل في المباراة التمريرات والفرص أصبحت أفضل".

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وأكمل: "بوجود كل هذا العدد من اللاعبين يكون هناك منافسة في التدريبات، الأمر مذهل وممتع أن نسجل كل تلك الأهداف، وتقنية الفيديو كانت جيدة، ففي النهاية كل القرارات كانت صحيحة".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق الفوز اليوم بخمسة أهداف نظيفة أمام وست هام في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.