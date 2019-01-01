سترلينج بعد الفوز على شالكه: سعيد بالنقاط الثلاث!

اللاعب سجل هدف الفوز في الدقيقة 90..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي سعادته بالفوز على شالكه الألماني 3-2 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال سترلينج:"مباراة قوية حقاً، لقد جعلناها صعبة على أنفسنا ولكن في نجحنا بالتماسك حتى بـ10 لاعبين".

وأضاف مازحاً:"بالنسبة لهدفي كان هناك مساحة صغيرة في ظهر لمدافع وانتهزت الفرصة للحصول على النقاط الثلاث -عفواً- الفوز"!

وأوضح:"كان لدينا بعض المراحل الصعبة هذا الموسم، لا يمكنك الفوز 3-0 في كل مباراة وفي دوري الأبطال يمكن للخصم أن يؤذيك".

وكان سيتي قد تقدم بهدف سيرجيو أجويرو، قبل أن يقتنص نبيل بن طالب التقدم بهدفين من ركلتي جزاء، ولكن في النهاية عاد سيتي بهدفي ليروي ساني في الدقيقة 85 ثم سترلينج في الدقيقة 90، في المباراة التي شهدت طرد نيكولاس أوتامندي في الدقيقة 68.