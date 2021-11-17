تسبب فوز الأهلي السعودي ضد الهلال بشأن الاحتجاج على صفقة حمدي النقاز، في نشوب حالة من السب والقذف بين الإعلاميين عدنان جستنيه وسامي القرشي.

لجنة الانضباط تنصر الأهلي على الهلال:

الهلال والأهلي تقابلا في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في كلاسيكو اتتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وعقب المباراة، تقدم الزعيم باحتجاج رسمي حول مشاركة التونسي حمدي النقاز في اللقاء، بداعي عدم قانونية تعاقد الراقي معه، عقب إغلاق باب الميركاتو الصيفي.

الطائي كذلك كان قد احتج للسبب نفسه عقب مباراته مع الراقي، لكن احتجاجه قوبل بالرفض، لعدم استكمال إجراءات الاحتجاج.

وبالأمس، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض احتجاج الأزرق، لتؤكد سلامة موقف الأهلي. (طالع التفاصيل من هنا)

جستنيه يرصد خروج الأهلي عن القانون:

جستنيه ليس معترضًا على قرار لجنة الانضباط، بقدر اعتراضه على لقب "جامعة في القانون"، الذي يطلقه جمهور الراقي على ناديهم.

واتهم الإعلامي النادي الجداوي بالعبور من عديد القضايا في الماضي، عن طريق استغلال نفوذ بعض رجالاته، حتى أنه اتهمه بحصد البطولات بالطريقة نفسها. (طالع التفاصيل من هنا)

تراشق وسب وقذف:

تغريدة جستنيه لم تعجب القرشي، الذي سخر من الأول، واصفًا إياه بـ"جامعة السلك والجالون"، لينال إشادات جمهور الراقي، مشيدين بدفاعه عن الأهلي.

وكتب القرشي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زعلان صاحبنا ودمعته غالية علينا .. ولا يهمك، إذا كان الأهلي جامعة في القانون، فأنت جامعة في السلك والجالون"، دون الإشارة إلى أحد في تغريدته، لكن جمهور الأهلي تفاعل معه موجهين هجومهم باتجاه جستنيه، خاصةً وأنه أكثر الإعلاميين حديثًا عن القضايا غير القانونية بالراقي منذ رفض الاحتجاج.

#التغريد_فن_وذوق_وتنقيز

زعلان صاحبنا

ودمعته غالية علينا .. ولا يهمك

اذا كان الاهلي جامعة في القانون

فأنت جامعة في السلك والجالون 😂 — سامي القرشي (@samialqorashi) November 17, 2021

رد جستنيه جاء بطريقة غير مباشرة أيضًا على القرشي، إذ قام بسبه ووصفه كأنه جامعة دون أخلاق، قبل أن يحذف تغريدته بعدها بدقائق.

وعاد جستنيه وكتب: "جامعة ايه؟ شوفوا ردود أفعالهم تعرفوا هم من جامة ايه بالظبط؟ شر البلية ما يضحك الله الهادي وبس".

جامعة ايه ؟ شوفوا ردود افعالهم تعرفوا هم من جامعة ايه بالضبط؟ شر البلية مايضحك الله الهادي وبس. — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) November 17, 2021

اقرأ أيضًا..

فيديو | لاعب الأهلي يفجرها: بيئة النادي في عهد مؤمنة كانت طاردة

قُضي الأمر .. إثبات من فيفا يحسم قضية احتجاج الهلال ضد الأهلي بشأن النقاز