سب واعتداء .. كواليس مشادة محرز ونيمار

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل المشادة التي نشبت بين رياض محرز، لاعب انشستر سيتي ونيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان خلال المباراة اتي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزًا ثمينًا الأربعاء الماضي على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ورصدت كاميرات المباراة، نيمار وهو يتوجه نحو محرز ثم يقوم بدفعه بيديه في وسط محاولات من زملائهم لتهدئة الأمر بينهما.

ماذا حدث بين نيمار ومحرز؟

كشفت شبكة "RMC Sports" الفرنسية عن كواليس ما حدث بين نيمار ومحرز، حيث بدأ الأمر بتوجيه إهانات شفهية من جانب محرز إلى نيمار قائلًا: "ناي، لقد لمست قدمي" ثم تبعها بإهانة لفظية.

ليتدخل المدافع البرازيلي ماركينوس لتهدئة نيمار الذي اقترب من خصمه ودفعه بقوة ردًا على إساءة محرز له، وهذا ما رصدته كاميرات المباراة.

كيف تصرف الحكم؟

لم ير حكم مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان أي داع لإظهار بطاقة لنيمار على تصرفه، حيث مرت الأمور بسلام حتى نهاية المباراة.

يذكر أنّ بعد فوز مانشستر سيتي، تأهل الفريق لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، كذلك تأهل باريس سان جيرمان بعدما احتل الوصافة برصيد 8 نقاط.

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