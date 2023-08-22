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سب الحكم واعتدى على مشجع .. كريستيانو رونالدو خارج السيطرة في مواجهة النصر وشباب الأهلي

زهيرة عادل
Nassr - Shabab Ahli - Cristiano Ronaldo AFC 2023Getty
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التحكيم الآسيوي يغضب صاروخ ماديرا..

دفع الحكم الصيني فو مينج، البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، لفقدان أعصابه في الدقائق الأخيرة من مواجهته أمام شباب الأهلي الإماراتي.

العالمي يستضيف الفريق الإماراتي حاليًا على ملعب مرسول بارك، في الدور التمهيدي المؤهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

شوط اللقاء الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، لكن اشتعلت دقائقه الأخيرة، إذ طالب الدون باحتساب ضربتي جزاء لفريقه، إحداها إثر لمسة يد واضحة.

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وانفعل صاروخ ماديرا على الحكم الصيني في اللقطتين، بل وزاد عقب إطلاق صافرة النهاية، أن وجه السباب تجاه طاقم التحكيم بالكامل أثناء توجهه لغرف خلع الملابس.

رونالدو قال باتجاه أحد الحكام على خط الملعب، بحسب ما ظهر عبر القناة الناقلة للقاء "SSC": "استيقظوا .. استيقظوا .. اللعنة على ما تفعلونه!".

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وعلى جانب آخر، وبينما حاول أحد الحضور في أرض الملعب، التقاط صورة تذكارية مع رونالدو، قام الأخير بدفعه في صدره، لإبعاده عن طريقه، وأكمل نحو غرف خلع الملابس.

يذكر أن النصر توج مؤخرًا بطلًا لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، لكنه خسر أول مباراتين له في الموسم الجديد من دوري روشن أمام الاتفاق والتعاون.

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