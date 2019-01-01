الانتقالات
كأس الدوري البرتغالي

سبورتينج لشبونة بطلاً لكأس الدوري البرتغالي على حساب بورتو

التعليقات()
Getty
أول ألقاب الموسم في البرتغال
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح سبورتينج لشبونة في تحقيق ثاني ألقابه من كأس الدوري البرتغالي، بالفوز على بورتو بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب بلدية براجا، شهد فوز بورتو على بنفيكا، وكذلك لشبونة على براجا الأسبوع الماضي، في المربع الذهبي.

وحقق لشبونة اللقب الثاني على التوالي، بعد عودة من بعيد في اللقاء، فتقدم فرناندو في الدقيقة 79 للتنين البرتغالي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع، سجل الهولندي باس دوست هدفًا من ركلة جزاء، عدل به النتيجة للشبونة.

اختيارات المحررين

ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح، فسجل باس دوست الركلة الأولى للشبونة ورد عليه تيليس لبورتو.

إلا أن كويتاس أهدر للأسود وأهدر أيضًا ميليتاو اللاعب الذي يقترب من صفوف ريال مدريد لبورتو.

ليسجل برونو هيرنانديز وناني ركلتي الترجيح، ويقودا الفريق للفوز باللقب، بعدما أهدر هيرناني وفيليبي ركلتي بورتو.

ويعد بنفيكا الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 7 مرات، وتظل مستعصية على بورتو، الذي خسر النهائي الثالث في تاريخه.

الموضوع التالي:
للمرة الأولى.. مواليد الثمانيات لا وجود لهم في تشكيلة ميلان!
الموضوع التالي:
جاتوزو ينفى إمكانية مشاركة كوتروني وبيونتيك سويًا
الموضوع التالي:
رسميًا.. وست هام يحسم مصير أرناتوفيتش
الموضوع التالي:
موساكيو: دفاع ميلان متكامل
الموضوع التالي:
موراتا سيخضع للكشف الطبي بعد ساعات تمهيدًا لتوقيعه مع أتلتيكو مدريد
إغلاق