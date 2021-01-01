سبل خروج ليفربول من أزمته .. ولغز تياجو ألكانتارا في وسط الملعب!

لماذا تراجع ليفربول وكيف يمكن للفريق الخروج من أزمته بوجود تياجو ألكانتارا؟

في الصيف الماضي عندما نجح ليفربول في الحصول على خدمات تياجو ألكانتارا رأى الجميع أن اللاعب هو القطع الناقصة في وسط ملعب الريدز.

انضمام ألكانتارا لفريق نافس في الموسم الماضي على كل البطولات واكتسح كافة فرق الدوري الإنجليزي كان بمثابة رسالة أن ليفربول لن يتوقف عند نجاحاته التي حققها.

توقع الجميع أن يكون ألكانتارا واحد من أسباب استمرار تفوق ليفربول على كافة أندية الدوري الإنجليزي والعودة للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا من جديد.

لكن الذي حدث بعد انتصاف الموسم في إنجلترا دعى كل هؤلاء للتساؤل حول إذا ما كانوا محقين بشأن اللاعب ومدى تأثيره على ليفربول.

مشاكل ليفربول

الفريق عانى في آخر مبارياته بشكل واضح، ووجد نفسه ينحدر من القمة التي كان يتربع عليها للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي خلال 19 جولة مضت من الدوري الإنجليزي فقد الفريق حتى الآن 18 نقطة، أي أكثر مما فقد طوال الموسم الماضي بثلاث نقاط.

ليفربول يعاني الكثير من المشاكل هذا الموسم، وتلك المشاكل تؤثر على الفريق بشكل واضح، وعلى حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

كلوب: التأهل لدوري الأبطال وليس الفوز باللقب هدف ليفربول!

صحيح أن ذلك التأثير تأخر ظهوره على ليفربول لعدة أسابيع بعد إصابة فيرجيل فان دايك قلب دفاعه الأهم والأفضل في سنواته الـ 20 الأخيرة ربما، ومعه تياجو ألكانتارا إلا أن ظهوره كان حتميًا.

ما حدث في الأسابيع الأخيرة التي ظهر فيها الفريق متماسكًا كان مثل تناول المريض لمسكنات الآلام، يؤجل الشعور بالمشكلة لكنه لا يحلها بشكل قاطع.

عند النظر لفريق ليفربول بشكل ثاقب من أجل تحديد مشاكل الفريق التي يعاني منها في الأسابيع الأخيرة والتي أدت للوضع الحالي له سنجد أكثر من مشكلة حلها يجب أن يكون بشكل فوري وجذري.

بديل فان دايك

أولًا على الفريق أن يجد بديل فيرجيل فان دايك في سوق الانتقالات الشتوية، مهما كلفهم الأمر من أموال، فهذا هو وقت صرفها.

الفريق عانى على كافة المستويات دفاعيًا منذ أن أصيب النجم الهولندي، الذي أثبت غيابه أن وجوده لا غنى عنه طالما لا يعاني من أي مشاكل.

كلوب حاول حل مشكلة فان دايك بالاستعاضة عنه بلاعبين مركزهم الأساسي ليس قلب الدفاع مثل جوردان هندرسون وفابينيو.

سوق الانتقالات كان السبيل الوحيد لحل تلك المشكلة، لكن ها هو أوشك على الانتهاء وكلوب لا يزال لم يحاول بعد ضم البديل.

هجوم يحتاج لإعادة نظر

هجوم الفريق يعاني على عدة أصعدة، هناك مشاكل داخلية بين الثلاثي الهجومي كما أوضحت تقارير سابقة وكما يظهر في علاقة محمد صلاح بساديو ماني.

وهناك تارجعًا واضحًا في مستوى البرازيلي فيرمينيو وهناك تصريحات محمد صلاح التي يخرج بها بشكل دوري للحديث عن مستقبله، بالإضافة لأزمات السنغالي المستمرة وغضبه عند التبديل!

ضف لكل هذا إصابة ديوجو جوتا بعدما كان قد بدأ في الاندماج مع الفريق، وأصبح ضمن أهم العناصر في صفوف الريدز.

حل تلك المشكلة في يد كلوب وحده، سواء في تعامله مع صلاح وماني، وطريقة تعامله مع المباريات التي يتأخر فيها ويترك فيها الخصم الكرة للريدز.

لغز تياجو ألكانتارا

النجم الإسباني قدم مستويات مذهلة مع ليفربول في أسابيعه الأولى قبل أن يتعرض للإصابة ضد إيفرتون ويغيب لفترة طويلة.

وعند عودته وجد كل المشاكل السابقة تنتظره بالإضافة لقرار يورجن كلوب أن يشركه في مركز وسط الملعب المدافع ليكون متراجعًا بشكل أكبر في الوسط.

تياجو لا يحب التواجد في ذلك المركز، ولو أن وجهة نظر كلوب في تلك النقطة هي الاستفادة من رؤية اللاعب الجيدة للملعب وقدرته على تقديم التمريرات الدقيقة.

كلوب أشرك تياجو في ذلك المركز منذ عودته من الإصابة ووجد النتائج لا تصب في صالحه، ليعود بعدها ويقرر أن يدفع به في مركز متقدم ويحقق الفريق الفوز على توتنهام بثلاثية مساء الأمس.

جزء من حل أزمة الهجوم سيكون المركز الخاص بألكانتارا بكل تأكيد، فاللاعب يجيد صناعة اللعب والتمرير السريع الدقيق سواء بشكل طولي أو عرضي.

ختامًا، يجب على يورجن كلوب أن يبحث عن حلول حقيقية للمشاكل التي يواجهها الفريق، وألا يجعل العند يغرقه بعدما نجح في تكوين واحد من أفضل الفرق في العالم.