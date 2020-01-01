سبب غير متوقع يدفع لاعبة لرفض الوقوف دقيقة حداد على وفاة مارادونا

أسباب مفاجئة

في عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت تكريمًا للراحل دييجو أرماندو مارادونا، قررت إحدى لاعبات كرة القدم رفض الوقوف مع الزميلات خلال دقيقة الصمت.

وخلال دقيقة الصمت على روح مارادونا، جلست باولا دابينا التي تلعب مع فريق فياجيس إنترياس إف إف الإسباني على الأرض وأعطت وجهها للجهة المقابلة.

في الحقيقة قررت باولا السير عكس الاتجاه ومخالفة ما قامت به 21 لاعبة أخرى بسبب آرائها القوية حول الفائز بكأس العالم 1986 والتي لا تراه كما يراه البقية.

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وحول السبب نقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحاتها حول ذلك حيث قالت إنها ترى في مارادونا شخصًا مثلي الجنس مغتصب ومعتدي على الأطقال.

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وأضافت: "حين رفضت الوقوف حدادًا على مارادونا نظرت إليّ زميلاتي وضحكن، لأنهن كانوا يعلمون أنني لن أفعل ذلك"

وتابعت: "قبل بضعة أيام ، في يوم القضاء على العنف ضد المرأة، لم يتم القيام بهذه الإيماءات وإذا لم يتم الالتزام دقيقة صمت للضحايا، فأنا لست على استعداد للقيام بذلك من أجل المعتدي"

وأردفت: "قلت إنني رفضت التزام دقيقة صمت من أجل رجل كان مغتصبًا، مثلي الجنس، ومسيئاً للأطفال، وكان علي أن أجلس على الأرض وأدير ظهري"

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يذكر أن عالم كرة القدم بكى بحرقة على الأسطورة الراحل في الأيام الماضية في كل المباريات التي أقيمت حول العالم منذ وفاته يوم الأربعاء الماضي.