سبب غريب يؤخر انتقال سواريز إلى يوفنتوس

رحيله أصبح وشيكاً عن برشلونة

خطوات قليلة تفصل المهاجم الأوروجوياني عن مغادرة برشلونة، والانتقال إلى يوفنتوس هذا الصيف، ولكن الأمور توقفت لسبب غير متوقع.

سواريز خرج تماماً من حسابات المدرب رونالد كومان مع برشلونة، ويستعد للرحيل بحثاً عن فرصة جديدة بعيداً عن كامب نو.

يوفنتوس دخل في محادثات متقدمة مع اللاعب وناديه، وسط أنباء حول اتفاق محتمل خلال الساعات القليلة القادمة، مع توقعات بحصول سواريز على راتب سنوي قيمته 10 مليون يورو.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، كشفت عن مفاجأة تسببت في تعطيل انتقال اللاعب لصفوف السيدة العجوز.

ويأتي ذلك بعدما تبين عدم امتلاك صاحب الـ33 سنة لجواز سفر أوروبي، مما تسبب في تعطيل المفاوضات خلال الساعات الماضية.

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ومن جانبه يعمل اللاعب على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن، من أجل اللعب في إيطاليا وتسجيله بشكل رسمي مع يوفنتوس.

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يذكر أن سواريز نجح في تسجيل 21 هدفاً وصنع 12 بقميص برشلونة في كل البطولات الموسم الماضي.