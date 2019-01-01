سباليتي يهاجم ماروتا بسبب بيريشيتش

إنتر يمر بفترة سلبية كعادته في منتصف الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ألمح مدرب إنتر لوشيانو سباليتي إلى الدور الذي لعبته تصريحات بيبي ماروتا، مدير القسم الرياضي، حول لاعبه إيفان بيريشيتش في إثارة التوتر.

وصرح ماروتا علناً أن بيريشيتش طلب الرحيل عن إنتر ولكن لم يصل له أي عروض رسمية رغم الحديث عن اهتمام أرسنال، وهو ما أدى لإبعاده عن تشكيلة الفريق في آخر مبارتين.

وقال سباليتي للمراسلين بعد الخسارة من لاتسيو في الكأس: "الآن سنعيد بيريشيتش للمسار الصحيح، كذلك ناينجولان الذي عانى من مشاكل عدة وإصابات ويحتاج للصبر".

وواصل: "بيريشيتش محترف، كان له وضعاً خاصاً في الميركاتو، اللاعب تلقى عرضاً مغرياً، ولكن اكتشف أنه تم خداعه وأن العرض وهمي وتراجع، الآن يواصل التدريب والتركيز على إنتر".

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وأكمل سباليتي: "لم يكن صائباً الحديث علناً عن العرض ووضع بيريشيتش، لا أقصد شيئاً عن ماروتا، ولكن برأيي بعض الأشياء ليس من الأفضل مناقشتها علناً".

وودع إنتر كأس إيطاليا بركلات الترجيح على يد لاتسيو بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإيجابي بهدف لمثله في الأشواط الإضافية للمباراة.

ويلعب إنتر مساء الأحد المقبل أمام بولونيا في الدوري الإيطالي ضمن الجولة الثانية والعشرين.