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سباليتي يكشف سبب غياب إيكاردي عن مواجهة رابيد فيينا

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هاندوانوفيتش سيكون قائد إنتر الجديد
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد المدير الفني الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، لإنتر، صعوبة قرار سحب شارة القيادة من الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وجاء قرار سحب شارة القيادة من الأرجنتيني، بسبب الممطالة في تجديد تعاقده بالإضافة لتصريحات زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا.

سباليتي تحدث عشية مواجهة رابيد فيينا النمساوي في دور الـ32 من الدوري الأوروبي: "قرار سحب الشارة من إيكاردي صعب ومؤلم، قرار مؤلم جدًا، بالطبع القرار من جميع أعضاء النادي من أجل إنتر أفضل".

وسيكون الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش هو قائد إنتر الجديد بعد تجريد إيكاردي من الشارة.

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وتابع عن موقف الأرجنتيني: "لقد كان في قائمة مباراة فيينا، لكنه خرج من القائمة، بالطبع هذا أمر يزعجه وكذلك الفريق".

وأردف: "علينا أن نركز تفكيرنا على المباراة، أفكارنا لابد أن تكون مرتبطة بلقاء فيينا، من أجل حصد نتيجة جيدة أمام منافس قوي، الآن آمل أن يكون الفريق في الطريق الصحيح".

ويلتقي إنتر مع رابيد فيينا غدًا في ذهاب دور الـ32، على أن يعود في الإياب الأسبوع المقبل، بعدما حل ثالثًا في دوري أبطال أوروبا.

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