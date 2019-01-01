سباليتي يقول لا لميلان

سباليتي يرفض ميلان ويجدد الأمل لجيامباولو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لإنتر وروما العرض المقدم من قبل إدارة ميلان من أجل أن يصبح المدير الفني القادم للفريق.

وكان ميلان قد خسر في 4 مباريات من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري الإيطالي، ليبدأ مبكرًا في التفكير حول إقالة المدرب ماركو جيامباولو الذي يبدو أنه فقد ثقة الإدارة.

وفي الوقت الذي اقتربت فيه إقالة جيامباولو حسب المصادر، كشفت كوريري ديلو سبورت عن تقديم إدارة الروسونيري لعرض رسمي من أجل التعاقد مع لوتشيانو سباليتي.

ولكن المفاجأة كانت ما رد به سباليتي على بوبان ومالديني، حيث أنه رفض بشكل مبدأي وقال لهم لا بدون الحديث حول تفاصيل متعلقة بأي شيء، أي رفض الفكرة من الأساس.

وأعطى ذلك الأمر فرصة أخرى لماركو جيامباولو من أجل تصحيح الأوضاع، حيث لا يوجد أي اسم مطروح في الوقت الحالي، والاسم الوحيد الذي كان قريبًا أبدى رفضه وهو سباليتي.

هل سباليتي الرجل الأنسب لقيادة ميلان؟

يذكر أن لوتشيانو سباليتي قد قاد الغريم إنتر في الموسمين الماضيين، واحتل في كلا الموسمين المركز الرابع على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي.