سباليتي يشن هجومًا لاذعًا على حكم مباراة فيورنتينا بسبب ركلة الجزاء الوهمية

سباليتي ينتقد حكم مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان بسبب ركلة جزاء الدقيقة الأخيرة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

شن المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان هجومًا لاذعًا على حكم مباراة النيراتزوري أمام مضيفه فيورنتينا.

وتعادل إنتر إيجابيًا في فلورنسا أمام فيورنتينا بثلاثة أهداف لمثلها، ليواصل رحلته نحو فقدان المركز الثالث لصالح جاره ميلان.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فيورنتينا بعد ارتطام الكرة بصدر دي أمبروزيو، ولم يتراجع عن قراره على الرغم من رجوعه لتقنية الفيديو.

على غرار واقعة كيبا وساري دعونا نتناقش سويًا 🔁



⬅️ من شروط إجراء التبديل هو ألا يدخل البديل إلا عندما يخرج زميله وبإشارة من الحكم.



✨ولكن يبقى السؤال المثير للجدل هو، ماذا يحدث في حال رفض اللاعب المستبدل الخروج من الملعب🤔



💢وماذا يتوجب على الحكم فعله إن رفض لاعب التغيير؟ pic.twitter.com/LQDZgOvgVj

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال لوتشيانو سباليتي إن حكم المباراة أحطأ في قراره، مؤكدًا عدم جدور الرجوع لتقنية الفيديو طالما سيصر الحكم على قراره في النهاية.

وأضاف: "الكرة كانت واضحة للجميع، والحكم ظل 4 دقائق يشاهدها من كل الزوايا على الشاشة، وكل الزوايا توضح عدم وجود ركلة جزاء، ولكنها احتسبت في النهاية"

كيبا نافيًا "عصيان" ساري: ما حدث كان مجرد سوء تفاهم!

يذكر أن حكم المباراة كان قد احتسب ركلة جزاء لصالح إنتر وألغى هدفًا لفيورنتينا، وذلك بعد تصحيح قراره بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.