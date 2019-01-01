سباليتي يرى أن إنتر ليس في وضع كارثي

وتحدث أيضََا عن وضع الكرواتي بيرسيتش

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

لم يهتم المدير الفني الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، بالتقارير التي تقرب أنطونيو كونتي من تدريب إنتر، وكذلك طالب جماهير الفريق بمسامحة الكرواتي إيفان بيريسيتش.

وسقط إنتر في فخ الخسارة أمام تورينو، ثم ودع كأس إيطاليا بالخسارة من لاتسيو بركلات الترجيح، قبل مواجهة الغد التي تجمعه مع بولونيا.

سباليتي تحدث في بداية المؤتمر الصحفي: "نحن نحلل كل مباراة ونرى إمكانية التطور، هناك أشياء نحتاجها للقيام بشيء أفضل، لكن الفريق في المباراة كانت متوازنة، إنتر كان قريب من التأهل لولا ركلات الترجيح، لقد خرجنا من بطولتي كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا وهي بطولات مهمة، وعلينا العمل على فكرة المجموعة التي تهدف للفوز بالألقاب".

وعن اقتراب كونتي من خلافته في إنتر، خاصة بعدما شوهد قريبًا من مقر إدارة النيراتزوري: "تكرار نفس القصة من أجل خلق جدل من لا شيء، كونتي يستطيع الذهاب لأي مكان، صحيح أن ماروتا يريد البحث عن الأفضل لإنتر، لكن أنتم تتحدثون عن عمل غير احترافي".

📊 هذه القطة التي دخلت ملعب الجوديسون بارك قطعت مسافات على أرض الملعب أكثر من مهاجم التوفيز توسون 😅 pic.twitter.com/s18d96dGOX — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019

وكان بيرسيتش قريبًا من الرحيل عن صفوف إنتر في الشتاء، ليدافع عنه المدرب الإيطالي: "أنه يتدرب جيدًا خاصة أمس، لقد طلب الرحيل عن إنتر، وأنا سعيد بأنه يلعب من أجلي واتوقع أن يقدم ما يطلب منه، لقد قرأت في الصحف أنه أغضبني لكنني كنت أشركه، لقد كنت أرى المشهد والناس تريد أن تصنع المشاكل".

وواصل عن أمر الكرواتي: "لقد قلت أنه ليس من الأفضل أن نقول أن اللاعب يريد الرحيل، لكنني لم أختص ماروتا، لأن كل ما فعله هو التعامل مع الأمر بأمانة عندما أنتشر، لكن ربما أراد ماروتا من بيرسيتش أن يتحمل المسؤولية".

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ويسعى إنتر للتحقيق الفوز الأول منذ اكتساح بينيفنتو في كأس إيطاليا والعودة للانتصارات في الدوري الإيطالي.