سباليتي يتمنى معاقبة جماهير إنتر بسبب واندا إيكاردي

مدرب إنتر ميلان لوتشيانو سباليتي يتمنى توقيع عقوبة على من اعتدوا على سيارة واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أدان المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان حادثة الاعتداء على سيارة واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي.

وكانت مجموعة من جماهير إنتر ميلان قد اعتدت على سيارة واندا إيكاردي مساء اليوم السبت، على خلفية التطورات التي حدثت مؤخرًا.

وبخصوص ذلك، أدان لوتشيانو سباليتي هذا الحادث واصفًا إياه بالحادث المؤسف، كما أوضح ضرورة إبعاد العنف عن أي خلاف أو أي شيء في كرة القدم.

⚽️ لو أن لكرة القدم أسبوعًا لمنافسات النجوم الفردية كما في الـ #NBA وأسبوع الـ #NBAAllStar 🏀



من بين "عتــاولة" وسط الميدان هؤلاء 👇 .. من منهم سيفوز بسباق أفضل مُمَرر؟ 🤔 pic.twitter.com/QaJwcpwbwa

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وقال سباليتي: "الهجوم على سيارة واندا شيء مرفوض، الجماهير أحيانًا لا تفكر فيما تفعل، وذلك يسبب الكثير من المشاكل التي ترفضها الإنسانية وكرة القدم"

وأضاف: "أتمنى أن يتم محاسبة هؤلاء على فعلتهم، لأن محاربة العنف في كرة القدم لن تتم سوى بمحاسبة المسؤولين عنه وتوقيع العقوبات عليهم"

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يذكر أن إدارة إنتر ميلان كانت قد سحبت شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي على خلفية تصريحات زوجته واندا المتكررة.