"سباليتي لا يريد رونالدو لأنه يلعب من أجل نفسه فقط!"

البرتغالي مرفوض من كل الوجهات

يرى نجم الكرة الإيطالية ومدرب نابولي الأسبق أندريا أجوستينيلي أن نابولي لا يجدر به التفكير في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو للعديد من الأسباب.

التقارير الصحفية الواردة من إيطاليا تشير إلى أن وكيل رونالدو جورجي مينديش عرض موكله مجددًا على فريق الجنوب الإيطالي، وآخر حيل مينديش تمثلت في عرض صفقة تبادلية على نابولي ينتقل بموجبها رونالدو إلى فريق الجنوب مقابل رحيل النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي إلى صفوف يونايتد.

لكن يبدو أن هذا الطرح بعيد للغاية عن الحدوث، في ظل عدم رغبة نابولي حاليًا في الحصول على توقيع رونالدو نظرًا لارتفاع راتبه.

أجوستينيلي لا يحبذ صفقة من هذا النوع لنابولي، وعن هذا قال لراديو "تي إم دبليو": "أريد أن أعرف فيم يفكر سباليتي نفسه حيال الأمر، بعد أن بنى فريقًا تنافسيًا جيدًا، هل سيضحي بذلك من أجل رونالدو؟".

وأضاف: "من الوارد أن يكون رونالدو قادرًا على تسجيل الأهداف، لكنه يفعل ذلك لنفسه فقط، لماذا تجلب مشكلة إلى بيتك؟".

ويؤمن أجوستينيلي بأن سباليتي نفسه بالتأكيد ضد فكرة التعاقد مع رونالدو قائلًا: "سباليتي يمتلك الآن خيارات هجومية جيدة، إذا وصل البرتغالي سيلعب دون شك، ولكنني متأكد أن سباليتي لا يريده حتى".

وأردف: "إذا كان لديك 100 مليون يورو عليك أن تنفقها بأفضل شكل ممكن أيًا كانت الأسماء، ثم تنظم أوضاعك بشكل صحيح، ولكن ليس شرطًا أن تجلب بها كريستيانو رونالدو!".