سباليتي عن مواجهة إمبولي: النتيجة ستظل كالوشم على جسدي

إصرار على الفوز لمدرب إنتر من أجل مقعد دوري الأبطال

شدد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر، على أهمية مواجهة إمبولي في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

إنتر يلاقي إمبولي غداً الأحد، وهو بحاجة لتحقيق الفوز من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يلعب الخصم لتفادي الهبوط.

سباليتي قال في تصريحات صحفية:"الأمر لا يختلف عن الموسم الماضي، عندما تلعب مباراة حياة أو موت، لذلك علينا بذل كا ما نملك".

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وأضاف:"اعتدت على دخول الجولات الأخيرة في حالة عدم راحة، الأمر حدث لي مع روما، وكذلك إنتر حيث خضت 6 مباريات كالنهائيات".

وعن غضب الجماهير عقب السقوط من نابولي:"هم يحبونا كثيراً، أتفهم بعض الغضب عندما تسير الأمور في الطريق الخطأ بالمباريات الكبيرة، ولكن ظهرنا بشكل جيد في العديد من المناسبات، وكل تركيزنا الآن على مقعد الأبطال".

واستكمل:"يجب أن نثق بأنفسنا للخروج بنتيجة جيدة ضد إمبولي، لأن النتائج تبقى معك طوال مسيرتك كالوشم على جسدك".

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البدء بماورو إيكاردي أم لاوتور مارتينيز:"هي مباراة مناسبة لكل منهما، يمتلكان القدرة على صناعة الفارق وتحقيق نتيجة إيجابية".

يذكر أن إنتر يلعب مواجهة الغد وهو في المركز الرابع بـ66 نقطة متساوياً مع أتلانتا الثالث، بينما يفصله عن ميلان الخامس نقطة وحيدة.