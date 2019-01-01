سباليتي: سنلعب من أجل الفوز على يوفنتوس

لوتشيانو سباليتي يتحدث حول ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر وضرورة تحقيق الفوز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان على ضرورة الفوز على يوفنتوس في ديربي إيطاليا.

ويحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على جيوسيبي مياتزا غدًا السبت من أجل مواجهة إنتر ميلان في الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري الإيطالي.

في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال لوتشيانو سباليتي إن ديربي إيطاليا مباراة ذات قيمة بغض النظر عن أية حسابات أخرى.

وأضاف: "سنلعب من أجل الفوز، هذا هو كل ما يهمنا في هذه المباراة من أجل قيمة المواجهة ذاتها ومن أجل المنافسة على المركز الثالث"

وتابع: "المعركة على التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم شرسة للغاية، سنلعب من أجل الفوز بكل مواجهاتنا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وحول طريقة اللعب المطلوبة قال: "نحاول دائمًا في مثل هذه المباريات أن نمتلك الكرة في وسط ملعب الخصم، هذه هي أفضل طريقة لكي لا تعطي خصمك الثقة"

وأضاف: "هناك مباريات أخرى يجب أن نفوز بها من أجل الصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل"

وتابع: "مباراة يوفنتوس هي مجرد مباراة، هذا فيما يتعلق بحسابات النقاط والتأهل لدوري الأبطال وصراع المربع الذهبي في الكالتشيو"

وحول لوتارو مارتينيز قال سباليتي: "في مباراة الدور الأول لعب 10 دقائق فقط، الآن هو قادر على اللعب طوال المباراة"

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يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإيطالي خلف المتصدر والبطل يوفنتوس ووصيفه نابولي.