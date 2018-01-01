سباليتي: العنصرية لم تؤثر على مجريات المباراة ونستحق العقاب

أحداث لقاء إنتر ونابولي لازالت تسيطر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر، الأقاويل حول أن الهتافات العنصرية لجماهير فريقه لعبت دوراً في الانتصار أمام نابولي الأربعاء الماضي ولكن اعترف بصحة قرار معاقبة النادي.

وعوقب إنتر بلعب مبارتين على ملعبه وراء الأبواب المغلقة كعقاب على الهتافات العنصرية ضد لاعب نابولي كاليدو كوليبالي في الانتصار بهدف نظيف في قمة الجولة السابقة.

وقال سباليتي في مؤتمر مباراة إمبولي المقبلة: "حان وقت إيقاف تلك التصرفات المسيئة سواء كانت أشخاص أو أحداث مثل هيسل أو سوبيرجا". اختيارات المحررين جول 25 - أشرف خضر: شخصية حجازي تجعله الأفضل في مصر وسيلعب لنادي أكبر قريبًا

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وأضاف: "معظم من تواجدوا بالملعب ضد تلك التصرفات، اسم النادي يدل أننا أخوة في العالم أجمع وضد ما حدث ولكن الحديث أن ما حدث أثّر على نتيجة المباراة هذا مرفوض".

العنصرية ضد كوليبالي | القصة الكاملة لأحداث إنتر ونابولي

هدافو الدوري الإيطالي حتى الآن! 🇮🇹 pic.twitter.com/VoHlK53nJ3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

وواصل المدرب: "لا يعجبني أننا سنلعب دون جماهيرنا في الفترة المقبلة، سنعيش المباراة في أجواء مختلفة، ولكن نتقبل القرار وجميعنا نساند كوليبالي".

وختم: "الحديث لن يكون هو ما يغير الواقع الذي نعيشه، ولا يجب أن ننسى أن كوليبالي طُرد بسبب حركة تجاه الحكم وليس ما حدث، صراحة لا أعرف القوانين فيما يخص إيقاف المباراة في حالة هتافات مسيئة".

ويحل إنتر ضيفاً على إمبولي مساء السبت ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، في مباراة سيغيب عنها جمهوره بسبب رفض المضيف بيع التذاكر للضيوف.