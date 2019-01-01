سباليتي: إنتر يحتاج للشجاعة وناينجولان قادم

إنتر و2019 سلبية حتى الآن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر، فريقه بالتوحد والبحث عن شجاعته وشخصيته من أجل الخروج من أزمة النتائج الأخيرة في المباراة المقبلة مع بارما.

ولم يفز إنتر بالدوري أو يسجل أي هدف منذ بداية 2019، كما ودع كأس إيطاليا من ربع النهائي على يد لاتسيو بركلات الترجيح.

وقال سباليتي بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "الأهم من التكتيك هو الشجاعة والروح، أن تظهر الفخر لارتداء هذا القميص، يجب العمل على التحسن سريعاً".

وأضاف: "نريد الفوز في كل المباريات، يجب نفسياً أن تؤمن بالأمر، هذا هو الأهم من اللعب نفسه، الأمر ليس مسألة مهاجم أو موهبة فقط".

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التقارير الأولية تشير إلى أن أربعة لاعبين من فريق الشباب ضمن قائمة الضحايا. 😕 pic.twitter.com/kFyjMryleL — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

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وكشف سباليتي عن أحوال لاعبيه: "ناينجولان يتحسن كثيراً، أنتظر منه ردة فعل كبيرة وأشياء عظمى، بورخا للأسف غير متاح، وكذلك كايتا".

وحول مستقبله: "لا أعرف ماذا قال ماروتا هذ الأسبوع، ولكن رسالة الإدارة واضحة، في الصيف تم الاتفاق أن إنتر يحتاج لوقت للعودة لمكانته، وبالنسبة لي لم يتغير شيء، الرد سيكون في المباريات".

وختم سباليتي بإرسال عائلته لعائلة السباح بورتوتزي وإيميليانو سالا: "خالص عزائي لأسرة الثنائي، أشياء مثل تلك لا يجب أن تحدث في عالمنا".

ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد مرور 22 جولة من عمر الدوري الإيطالي.