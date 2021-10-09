سباق مع الزمن .. لابورتا في ورطة قبل الجمعية العمومية لبرشلونة!

رئيس النادي الكتالوني في سباق مع الزمن من أجل حسم ملفات في غاية الأهمية قبل الجمعية العمومية لناديه.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن ورطة جديدة وجد جوان لابورتا رئيس برشلونة نفسه فيها قبل أيام من موعد الجمعية العمومية للنادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن رئيس النادي يسعى لتجديد عقود ثنائي الشباب بيدري وفاتي قبل موعد الجمعية العمومية.

ويعاني النادي من الكثير من المشاكل بالفعل والأمور السلبية في الأشهر الأخيرة وقبل حتى أن يتولى لابورتا رئاسته، لذلك يريد أن يمنح الأعضاء بعض الأنباء السعيدة.

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وفي السياق نفسه ذكرت تقارير أخرى أن تجديد عقد بيدري تم الاتفاق على قيمته المالية بالفعل من قبل إدارة برشلونة ووكلاء اللاعب.

وهناك خلاف حول مدته، حيث يريد الوكلاء عقدًا مدته ثلاث سنوات بينما يريد برشلونة خمس سنوات، ولا يمانع اللاعب البقاء لأطول فترة ممكنة مع الفريق.

وكان لابورتا قد أكد في تصريحات صحفية قبل ساعات أن عملية التجديد للثنائي تسير بشكل جيد، وأن بعض الأنباء الجيدة قد يتم الإعلان عنها في الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد عاد لتوه من إصابة طويلة للغاية دامت حوالي عام، وسجل هدفًا بعد حلوله بديلًا بدقائق.