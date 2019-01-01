سباق بين إنتر وأرسنال لضم جوميز

أين سيلعب أندريه جوميز الموسم المقبل؟

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي وإنتر الإيطالي للتعاقد مع أندريه جوميز، لاعب برشلونة المعار لصفوف إيفرتون، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

جوميز رحل عن برشلونة معارًا دون وجود بند أحقية الشراء مما يعني عودته بنهاية الموسم.

وقالت شبكة ESPN إن أرسنال يحاول إتمام صفقة جوميز من برشلونة لخلافة آرون رامسي الذي سيرحل إلى يوفنتوس في الصيف المقبل.

وأوضحت أنّ الجانرز كان يرغب في ضم اللاعب البرتغالي في الصيف الماضي وطلب برشلونة 40 مليون يورو للتخلي عنه لكن أرسنال لم يوافق على دفع هذا المبلغ.

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وقد يتراجع أرسنال عن قراره خاصة في ظل رغبة توتنهام وإنتر في جلب اللاعب المتألق في الموسم الحالي مع التوفيز.

ولعب جوميز 2095 دقيقة في 28 مباراة مع إيفرتون خلال الموسم الجاري ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.

وكان صاحب الـ 25 عامًا قد صرح بعدم رغبته في العودة مرة أخرى لصفوف برشلونة بعد الأزمات التي عاشها هناك.