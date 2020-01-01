رسميًا - تسجيل سباستيان تيجالي لاعبًا إماراتيًا

لاعب الوحدة في الدوري الإماراتي منذ عام 2013

أنهى نادي الوحدة الإماراتي بشكل رسمي اليوم الإثنين، إجراءات تسجيل محترفه الأرجنتيني سباستيان تيجالي؛ مهاجم الفريق، لاعبًا إماراتيًا.

وقام الاتحاد الإماراتي بقيد تيجالي كلاعب إماراتي مواطن في كشوفه، حيث يلعب في الدوري الإماراتي منذ عام 2013.

وبهذا يحق لمحترف الوحدة تمثيل منتخب الإمارات بداية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وتصفيات كأس آسيا 2021.

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صاحب الـ34 عامًا كان قد انضم للوحدة في صيف عام 2013 قادمًا من الشباب السعودي، ولا يزال عقده مستمرًا حتى نهاية موسم 2020-2021.

وخاض المهاجم بالموسم الجاري 12 مباراة مع فريقه، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع أربعة آخرين.

يذكر أن الأبيض الإماراتي خاض أربع مباريات في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، حقق الفوز في اثنتين أمام ماليزيا (2-1) وإندونيسيا (5-0)، وخسر أمام تايلاند (2-1) وفيتنام (1-0).

وتحتل الإمارات المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، خلف تايلاند (8 نقاط)، ماليزيا (9 نقاط) وفيتنام (11 نقطة).