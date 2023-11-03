"سأظل ممتنًا له للأبد".. رودريجو يكشف عن اسم النجم الذي جعله يتجاوز أزمته

المهاجم البرازيلي الموهوب يفتح قلبه..

على هامش إعلان تجديد تعاقده رسميًا مع ريال مدريد حتى عام 2028، كان لدى البرازيلي رودريجو جويس العديد من التصريحات الممتنة لأسماء مرتبطة بالملكي.

أول تلك الأسماء هو فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الذي وصفه رودريجو بأنه "ظاهرة" قائلًا إن علاقته به جيدة للغاية، وإنه شخص مهم للغاية في حياته.

كما تطرق إلى لوكا مودريتش، قائلًا إنه واحد من أعظم من نصحوه في مشواره، مؤكدًا: "سأظل ممتنًا له إلى الأبد.. لقد نصحني في فترات لم أكن أشارك بها بأن أكون أقوى، وأن أتدرب جيدًا وأنتظر الفرصة لأن وقتي سيأتي بالتأكيد، وهو ما حدث، وشاركت وسجلت الأهداف".

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كما تناول أفضل ذكرياته مع ريال مدريد قائلًا إنها لحظة تسجيله الهدف الثاني ضد مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، والتي ذهبت بريال مدريد إلى الشوطين الإضافيين وفيهما تأهل الميرنجي للنهائي.

كما تطرق إلى علاقته بمواطنه فينيسيوس جونيور، قائلًا إنها وصلا تقريبًا في وقت واحد إلى ريال مدريد وفازا بكل شيء سويًا، ونميا سويًا في ريال مدريد.