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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
محمد سعيد
ترجمه

"سأستبدلها بدوري أبطال أوروبا".. هاري كين يكشف مفاجأة بعد فوزه بأول كرة ذهبية في مسيرته!

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أحرز هاري كين أخيرًا أرفع لقب فردي في كرة القدم العالمية بتتويجه بالكرة الذهبية لعام 2026، لكن قائد إنجلترا سارع إلى التأكيد مجددًا على هدفه الأسمى. وبينما يشعر المهاجم بالفخر بطبيعة الحال بهذا التكريم، فإنه يبقى شديد التركيز على تحقيق الألقاب الجماعية للعملاق البافاري.

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الجوائز الفردية مقابل نجاح الفريق

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ربما يكون كين قد بلغ قمة التتويج الفردي بفوزه بالكرة الذهبية، لكن هداف بايرن ميونخ يؤكد أن الألقاب الجماعية تظل دافعه الأساسي. وتحدث المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا في مدريد قبل مواجهة أوروبية حاسمة، متأملًا في إنجازه الأخير ومكررًا رغبته في إحراز الألقاب الكبرى لصالح أليانز أرينا. وعلى الرغم من تفوقه على نجوم من أمثال كيليان مبابي ولامين يامال في المنافسة على الكرة الذهبية، يبدو أن شغف كين بالتتويج بأول لقب في دوري أبطال أوروبا أقوى من أي وقت مضى وهو يستعد لقيادة خط هجوم عملاق البوندسليجا من جديد.

وقال كين للصحفيين في العاصمة الإسبانية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد: "الألقاب الجماعية هي السبب الذي نلعب من أجله كرة القدم. الجانب الجماعي في رياضتنا مهم للغاية. الكرة الذهبية الأسبوع الماضي كانت واحدة من أفضل المشاعر التي عشتها في حياتي ومسيرتي... لكن أن أعيش لحظات مع الفريق، واحتفالات مع النادي، وأن أتمكن من رفع كأس دوري أبطال أوروبا مع بايرن سيكون شعورًا رائعًا. بالطبع الكرة الذهبية نقطة مضيئة، وترفعني إلى مستوى أكبر، لكنك تريد أن تخوض هذه النهائيات الكبرى، دوري أبطال أوروبا، وأن تعيش هذا الشعور العاطفي مع زملائك في الفريق أيضًا. سأختار دوري أبطال أوروبا، لكن أمامي الفرصة لتحقيق الأمرين معًا، فلننتظر ونرَ ما سيحدث."

احترام من المنافس وأخبار بشأن العقد

كما توقف المهاجم المخضرم للحظة ليشيد بالثناء الذي وجّهه إليه مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، الذي وصف كين بأنه "لاعب رائع" وصاحب تأثير إيجابي على اللعبة. وأعرب كين، الذي واجه الكثير من المشككين طوال مسيرة صعوده من أكاديمية توتنهام إلى قمة كرة القدم العالمية، عن امتنانه لكلمات الأرجنتيني.

وقال كين: "أود أن أشكر سيميوني، الذي يُعد أحد أفضل المدربين في هذا العصر. أنا فخور بأن أتلقى الثناء من شخص مثله. كان الفوز بالكرة الذهبية إنجازًا كبيرًا بالنسبة لي، فقد اضطررت للتغلب على الكثير من التحديات في مسيرتي، وبعض الناس لم يظنوا أنني سأصل إلى هذا الحد... لكن سيميوني سيفعل كل ما بوسعه لإيقافي وإيقاف الفريق غدًا."

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وبعيدًا عن الهواجس المباشرة داخل أرض الملعب، منح كين جماهير بايرن دفعة كبيرة بتأكيده أنه على وشك التوقيع على تمديد عقده. وأضاف المهاجم: "أقول إنها مسألة أيام (وليست أسابيع)... نحن قريبون للغاية الآن"، علمًا بأن عقده الحالي كان من المقرر أصلًا أن يستمر حتى صيف 2027.

المباريات التالية
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

03 نوفمبر 2026

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

محو أشباح 2019

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تحمل رحلة مدريد مغزى خاصًا بالنسبة لكين، إذ كان ملعب ميتروبوليتانو مسرحًا لخسارته في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 أمام ليفربول خلال فترة لعبه مع توتنهام. ومع تحديد ملعب النهائي ذاته هذا الموسم، يرى كين فرصة ذهبية لإعادة كتابة تاريخه في المدينة الإسبانية.

وأضاف كين: "تكون لديك ذكريات جيدة في بعض الملاعب، وأحيانًا لا تكون كذلك، ونأمل أن نصنع ذكرى جميلة غدًا. سألعب هنا مجددًا الأسبوع المقبل مع إنجلترا أمام إسبانيا، ثم نأمل أن نعود في نهاية العام مرة أخرى لنهائي دوري أبطال أوروبا. إذًا أمامي فرصة وأمام الفريق فرصة لمحو تلك الذكرى المؤلمة من عام 2019 بالتأكيد، وهذا ما يمكنك فعله في الحياة وفي كرة القدم، أن تغتنم الفرصة التالية فحسب."

بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.

بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.

ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.

رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.

حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).

تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.

نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:

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