ساوثجيت يشيد بكين وستيرلينج بعد اكتساح بلغاريا

أبرز ما قاله جاريث ساوثجيت عقب انتصار إنجلترا على بلغاريا

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أشاد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بالأداء الكبير الذي قدمه نجمي المنتخب رحيم ستيرلينج وهاري كين أمام بلغاريا.

وسجل هاري كين هاتريك في مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره البرتغالي والتي فازت بها إنجلترا بأربعة أهداف مقابل لا شيء في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وعقب المباراة أعرب ساوثجيت عن سعادته بالانتصار وكذلك بالأهداف الغزيرة التي سجلها المنتخب والأداء الذي قدمه خلال المباراة والمباريات السابقة.

— OptaJoe (@OptaJoe) September 7, 2019

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد وقدمنا أداء كبيرًا، نجحنا في فرض سيطرتنا كما نطمح دائمًا وكنا مميزين في العديد من النقاط، أنا سعيد بكل شيء حدث اليوم"

وتابع: "هاري كين كان مميزًا، كذلك رحيم ستيرلينج، كان يستحق أن يسجل ثلاثية هو الآخر كتلك التي سجلها كين، لقد ساعدنا كثيرًا خلال المباراة"

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يذكر أن هاري كين كان قد سجل ثلاثة ضربات جزاء في كأس العالم الأخير في روسيا والذي توج هدافًا له برصيد 6 أهداف.