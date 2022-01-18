ساوثجيت يستعين برأي القانون بعد تورط اسمه في عملية نصب !

يسعى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، للحصول على مشورة قانونية بسبب ظهور اسمه في عملية نصب.

رسالة بريد إلكتروني جماعية تم إرسالها إلى عناوين غير محددة، تدعي أن مدرب الأسود الثلاثة قد حقق ثروة باستخدام منصة تداول العملات المشفرة.

ووصل الأمر وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" إلى ادعاء الرسالة الخيالية، أن ساوثجيت ظهر في أحد البرامج التلفزيونية للحديث عن نجاحه بهذا المجال.

وقال متحدث باسم ساوثجيت:"التفاصيل المتعلقة به في هذه القصة غير صحيحة على الإطلاق، واتم استخدام اسمه من دون إذن".

وأضاف:"وعلى هذا النحو فقد قرر الفريق المكلف بكافة أعماله، بالبحث عن الرأي القانوني بشأن هذه المسألة".

وحقق ساوثجيت نجاحًا نسبيًا كمدرب لمنتخب إنجلترا، حيث قاد الفريق في بداية مسيرته إلى نصف نهائي كأس العالم 2018.

وواصل سجله المميز مع الأسود الثلاثة العام الماضي، بعد الوصول إلى نهائي اليورو الذي خسره أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

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