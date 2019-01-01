ساوثجيت يرد على رئيس الاتحاد البلغاري وأزمة أبراهام

أبراهام هدد بمغادرة الملعب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رد جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا على الجدل الدائر بشأن رسالة مهاجمه تامي أبراهام واعتراض رئيس الاتحاد البلغاري بوريسلاف ميهايلوف عليها.

وكان أبراهام قد طالب زملاءه في الفريق بمغادرة الملعب إذا تعرضوا لأي اعتداءات عنصرية، وهو ما دفع ميهايلوف لاعتباره عدائياً، ليكتب إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي معترضاً، ومطالباً باعتبار المنتخب الإنجليزي منسحباً إذا نفذ تهديد أبراهام.

وقال ساوثجيت:"يمكنني فهم شعور رئيس الاتحاد البلغاري لأننا كنا فقط نرد على الأسئلة التي وجهت إلينا من الصحافة".

وأضاف:"إذا كنت مكانه وسمعت تلك الكلمات فقط دون أن أعرف سياقها سأشعر مثلما شعر".

وأوضح:"نحن لا نحاول خلق أي مشكلة هنا، نتمنى أن ينتهي الأمر سريعاً، نحن نتحدث عن مباريات لكرة القدم لا أكثر".

يذكر أن المنتخب الإنجليزي إذا نفذ كلمات أبراهام سيعتبر خاسراً للمباراة بثلاثية نظيفة.