ساوثجيت: قمة ليفربول ومانشستر سيتي لا تفيد المنتخب الإنجليزي

مباراة منتظرة في البريميرليج

أوضح جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، أن قمة البريميرليج بين ليفربول ومانشستر سيتي ليست مفيدة كثيراً لفريقه بسبب قلة العناصر المحلية المشاركة.

ويعتمد الفريقان بشكل كبير على اللاعبين الأجانب خلال الموسم الجاري، الأمر الذي لا يعجب الناخب الوطني لمنتخب الأسود الثلاثة.

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وقال ساوثجيت في تصريحات للإعلام: "عدد الإنجليز كان ضعف الحالي بالماضي، وهذا دليل على تغير الزمان، نصف اللاعبين بالملعب ليسوا متاحين للمنتخب".

وأضاف: "نحن نجمع الفتات من هذا اللقاء، هذا ما يصعب الأمر علينا، هي مباراة كبيرة للجميع، ومن يشارك من الأفضل، نسبة الإنجليز ارتفعت هذا العام، وهذا إيجابي".

وواصل المدافع السابق: "الآن نختار لاعبين أو ثلاثة لم يكن ممكناً ضمهم الموسم الماضي، ولكن الوضع اختلف عن الماضي، تريد لاعبين ينافسون على البطولات".

وختم: "عندما تلعب لفريق كبير هذا يجعلك صاحب مسؤوليات أسبوعياً، ولكن في فرق أخرى الهزيمة أمر عادي، الفرق الكبيرة تشبه عقلية المنتخب".

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وتلعب إنجلترا مع مونتينجرو ثم كوسوفو في الأيام المقبلة بختام مشوارها بتصفيات أمم أوروبا 2020.