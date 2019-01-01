ساوثجيت: صيحات جماهير إنجلترا ضد فان دايك دليل على قيمته

ساوثجيت يتحدث عن فان دايك على خلفية ما حدث في مباراة هولندا وإنجلترا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي إن صافرات الاستهجان من قبل جمهور إنجلترا دليل على جودة وقيمة المدافع الهولندي.

وكانت إنجلترا قد خسرت من هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء الخميس الماضي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت المباراة إطلاق الجماهير الإنجليزية لصافرات الاستهجان في حق قلب دفاع ليفربول وأفضل لاعب في البريميرليج للموسم المنصرم فيرجيل فان دايك.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال جاريث ساوثجيت إن هذا التصرف كان من أجل الضغط الجماهيري على لاعب يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في العالم في مركزه اليوم.

وأضاف: "لقد رأيت ذلك دليلًا على قيمته وتطوره الكبير، الجميع أصبح يرى فيه صورة لمنتخب هولندا وأهم لاعب بين صفوفه"

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يذكر أن هولندا ستلعب المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية مساء الأحد المقبل أمام منتخب البرتغال المتأهل على حساب سويسرا.