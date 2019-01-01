ساوثجيت: ستيرلينج يصلح أن يكون قائد المنتخب الإنجليزي

موسم مميز عاشه ستيرلينج مع بطل البريميرليج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، سعادته بمستوى نجمه رحيم ستيرلينج مع فريقه مانشستر سيتي الموسم الجاري ورشحه ليكون قائداً.

وواصل ستيرلينج تألقه مساء السبت عندما سجل هاتريك ساهم في انتصار سيتي على واتفورد بسداسية والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي: "رحيم دخل ضمن مجموعة القادة في الفريق وأثبت ذلك بشكل رائع على مدار الأشهر الماضية".

دوري جديد يُضاف إلى سجلات جيمس رودريجيز 🇨🇴✌🏆 pic.twitter.com/4Y4WsctiE0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

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وأكمل: "واجه التحديات بقوة ولن أتردد في جعله القائد إذا كان هذا القرار الصحيح، أصبح ناضجاً مع كل ما حدث معه داخل أو خارج الملعب".

وتم استدعاء ستيرلينج لتشكيلة إنجلترا التي ستلعب نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام هولندا الشهر المقبل، مباراة قد يغيب عنها قائد الفريق هاري كين، رغم استدعائه هو الآخر، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ونجح ستيرلينج بختام موسمه مسجلاً 26 هدفاً بكل المسابقات هذا الموسم مع مانشستر سيتي والتتويج بالثلاثية المحلية.