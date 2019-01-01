ساوثجيت: ستونز هو المدافع الأفضل في إنجلترا

رغم المستوى الذي ظهر به أمام هولندا بدوري الأمم الأوروبية

دافع جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن لاعبه جون ستونز مدافع مانشستر سيتي، عقب الهجوم العنيف الذي تعرض له في الفترة الأخيرة.

ستونز تعرض للعديد من الاتهامات، بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبها صاحب الـ25 عاماً، في مواجهة هولندا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

مدافع سيتي تسبب في خسارة فريقه بالوقت الإضافي للمباراة، حيث خرجت إنجلترا بالخسارة 3/1 من الطواحين.

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وقال ساوثجيت عن ستونز:"هو يعلم جيداً تواجدي باستمرار من أجل دعمه، سيتعرض للانتقادات، عانى من موسم صعب مع ناديه ولم يلعب بشكل مستمر".

وأضاف:"رغم كل شيء نحن نؤمن أنه المدافع الأفضل لدينا، ويمتلك قدرات هائلة وأمامه مستقبل مشرق، ولكنه عانى من قلة المشاركة، وهو ما تسبب في نقص الحدة واللياقة له".

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وتابع:"علينا الانتظار لرؤية كيف سيتطور الأمر معه، في بداية الموسم لعب مباريات كبيرة، ولكن بعدها لم يلعب نفس الدور مع ناديه".

يذكر أن ستونز لم يشارك بشكل كبير مع مانشستر سيتي هذا الموسم، لكنه ظهر في الخمس مباريات التي لعبتها إنجلترا في دوري الأمم.