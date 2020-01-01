ساوثامبتون يخطف تعادلًا عادلًا من توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

مباراة مميزة من الطرفين..

استطاع ساوثامبتون أن يخطف تعادلًا عادلًا من مضيفه توتنهام بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما في إطار الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

هيونج مين سون كان هو من تقدم للسبيرز في الدقيقة 58 من عمر المباراة، وبدأ بعدها أصحاب الأرض في السيطرة على مجريات المباراة وإضاعة عدد كبير من الفرص السهلة.

لكن في الدقيقة 88 تمكن سفيان بوفال من إدراك التعديل لفريقه بصورة أكثر من رائعة، ليحرم كتيبة جوزيه مورينيو من ثأرها الذي كان على وشك التحقق بالفعل.

ساوثامبتون انتصر على الفريق اللندني في الأسابيع القليلة الماضية على ملعب سانت جيمس بارك أيضًا بهدف نظيف، في مباراة كانت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وشهدت إصابة قاسمة لظهر توتنهام، بإصابة هاري كين.

وعلى الرغم من أن توتنهام كان الأفضل في الشوط الأول، لكن الآية انقلبت تمامًا في الشوط الثاني، حيث كانت كتيبة رالف هازنهوتل بمقدورها التقدم وإحراز أكثر من هدف لولا غياب الحظ والتوفيق، مما يجعل التعادل نتيجة عادلة.

بهذه النتيجة، سوف يلجأ الفريقان إلى إعادة المباراة مجددًا ولكن على ملعب توتنهام في لندن، في نبأ سيئ للطرفين بسبب ازدحام جدولهما المعتاد للفرق الإنجليزية.

يجدر الإشارة إلى أن توتنهام يحتل المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة، بينما يحتل ساوثامبتون المركز التاسع برصيد 31 نقطة.