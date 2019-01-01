ساها: رونالدو "الحيوان" بكى بسبب فان نيستلروي

لماذا يرى ساها رونالدو حيوانًا ولماذا بكى الدون بسبب فان نيستلروي؟

قال النجم الفرنسي المعتزل لويس ساها مهاجم مانشستر يونايتد السابق إن كرستيانو رونالدو أظهر شخصيته تلك منذ بداية مسيرته مع الشياطين الحمر.

وكان ساها قد رافق رونالدو في بداية مسيرته بألوان مانشستر يونايتد، قبل أن يرحل كل منهما في تجربة جديدة، تخطى فيها صاروخ ماديرا كل التوقعات.

وفي تصريحات أدلى بها ساها لمجلة فور فور تو، قال المهاجم الفرنسي السابق إن كرستيانو رونالدو بكى في تدريبات مانشستر يونايتد ذات مرة بسبب رود فان نسيتلروي.

وأضاف: "لقد ندم المهاجم الهولندي على العبارات التي ذكرها لرونالدو في ذلك الوقت، الأمر لم يتضمن إهانة، ولكنه جاء مباشرة عقب وفاة والد كرستيانو"

وتابع: "رونالدو يشبه الحيوان الجائع دائمًا، هو ليس إنسانًا، هو يشبه الآلة التي لا تشبع، لا يكل ولا يمل من تحقيق الأرقام والنجاحات، الشخصية التي ظهر عليها في الثامنة عشر والتاسعة عشر من عمره كانت تقول إنه سيصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة"

وأدف: "رونالدو في الوقت الحالي حقق الكثير مما يفوق توقعات من زاملوه في مانشستر يونايتد، حيث كان شابًا في بداية مسيرته"

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يذكر أن كرستيانو رونالدو قد رحل عن مانشستر يونايتد صيف العام 2009، لينتقل إلى ريال مدريد ويحقق كل الأرقام القياسية بقميص الفريق الملكي.