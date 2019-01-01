سانوجو: فضلت الاتحاد عن أندية أخرى لأنني مسلم

اللعب الإيفواري يتحدث عن أسباب انضمامه للاتحاد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو، لاعب فريق اتحاد جدة الجديد، سعادته بالتوقيع على عقود انضمامه للنمور، مؤكدًا على أن فريقه هو رقم 1 في المملكة العربية السعودية.

سانوجو انضم لصفوف نادي اتحاد جدة، قادمًا من فريق يانج بويز السويسري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

اللاعب الإيفواري أضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيعمل بكل قوة مع زملائه بالفريق، من أجل تقديم أكثر ما لديه، حيث قال: "أنا متحمس للغاية لتقديم كل ما لدي للاتحاد".

سيكو سانوجو تابع: "البعض من زملائي في سويسرا كانوا غير موافقين على انتقالي لصفوف اتحاد جدة، ولكنني مسلم وأريد اللعب في هذه البلاد الإسلامية".

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لاعب يانج بويز السابق أردف: "بالرغم من أنني تلقيت عروضًا أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، كان لدي إصرار على القدوم إلى الاتحاد، بعد مشاهدة عدد من المباريات والجماهير".

صاحب الـ30 عامًا اختتم حديثه قائلًا: "أحب اللعب تحت الضغط، لأن هذا يبين الفريق القوي، وسألعب بقوة مع زملائي اللاعبين".

سانوجو هو أول صفقات الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث تم التعاقد معه من أجل تدعيم الفريق، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال الفترة الماضية.