خاص | تطور ملفت في مستقبل سانوجو مع الاتحاد

اللاعب معار حاليًا للنجم الأحمر في صربيا

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن تطورًا ملفتًا طرأ على مستقبل الإيفواري سيكو سانوجو مع ناديه الاتحاد .

لاعب الوسط كان قد ارتدى قميص العميد قادمًا من يونج بويز السويسري مقابل 7 ملايين يورو في يناير 2019، لكنه غادر الفريق بعد عام واحد بقرار من المدرب السابق خوسيه لويس سييرا.

سانوجو أعير في يناير 2020 إلى النجم الأحمر الصربي لمدة عام واحد، ومن المقرر عودته إلى صفوف الاتحاد خلال الانتقالات الشتوية القادمة، لكن تواجده مع الفريق مرفوض من المدرب فابيو كاريلي.

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وتحدثت إدارة الاتحاد مع وكيل اللاعب مؤخرًا لتخييره بين استمراره في الإعارة أو انتقاله لنادٍ آخر أو فسخ عقده بالتراضي، خاصة في ظل انتشار أخبار حول عدم رغبة النجم الأحمر في تجديد عقده.

مصادر جول الخاصة أوضحت أن النجم الأحمر غير من موقفه وقد تحدث مع وكيل سانوجو لتجديد الإعارة لفترة أخرى، وهو ما سيُوفر حلًا مناسبًا ولو مؤقتًا لتلك الأزمة في الاتحاد، إذ مازال عقد اللاعب ممتدًا حتى صيف 2022.