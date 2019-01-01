سانشيز يصل إلى ميلانو للخضوع للكشف الطبي

صفقة بارزة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

وصل أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، إلى مدينة ميلانو استعدادًا للخضوع إلى الكشف الطبي والتوقيع مع إنتر .

وحامت الشكوك حول الهداف التاريخي للمنتخب التشيلي في الآونة الأخيرة، بربط مستقبله بالأفاعي، لكن فجأة توقفت الأنباء منذ غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

وكان النيراتزوري قد تعاقد مع روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد ليكون سانشيز الصفقة الثانية.

وأكدت العديد من الصحف الإيطالية أن الصفقة ستتم على صورة إعارة مرفقة بشرط إلزامي لانتقال اللاعب إلى الإنتر بعقد دائم قبل انتهاء مدة الإعارة.

وتُفيد أغلب التقارير المتداولة في آخر ساعات الثلاثاء، أن لاعب أودينيزي السابق، سيطير إلى ميلانو صباح الأربعاء للخضوع للفحص الطبي، الذي سيعقبه الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيل الصفقة، ويُقال إن اللاعب وضع توقيعه المبدئي على عقد ارتباطه بكتيبة المدرب أنطونيو كونتي.

وكان الإنتر قد استهل رحلة البحث عن أول لقب "سيري آ" منذ موسم 2009-2010، بالاستعراض على ليتشي برباعية نظيفة في سهرة الإثنين في ختام مواجهات الأسبوع الأول.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 30 عامًا سبق ولعب لصالح أودونيزي في الدوري الإيطالي.