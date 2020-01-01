سانشيز: طلبت العودة لآرسنال بعد المران الأول في مانشستر يونايتد

المهاجم التشيلي تحدث عن معاناته خلال فترته مع الشياطين الحمر

أثار أليكسيس سانشيز مهاجم نادي إنتر الإيطالي، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحاته حول ندمه على الانتقال لمانشستر يونايتد.

سانشيز رحل عن آرسنال في يناير 2018، وانضم إلى الشياطين الحمر تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، ولكنه لم ينجح في إثبات قدراته لينتقل إلى إنتر.

وقال اللاعب عن كواليس هذه الصفقة:"أريد أن أخبركم عن الفترة التي قضيتها في يونايتد، هناك الكثير من الأشياء أثيرت وجعلتني أبدو في صورة سيئة أمام الجميع، شعرت أنه من المستحيل الوصول لهذه الحالة بعد 5 أشهر فقط من اعتباري أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي".

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وأضاف:"كنت على وشك الانتقال لمانشستر سيتي لكن الصفقة لم تنجح في النهاية، بعدها أتيحت فرصة الذهاب إلى يونايتد وكان أمراً لطيفاً بالنسبة لي، قررت التوقيع دون الالتفات للعديد من التفاصيل المحيطة".

وتابع ضاحكاً في منتصف حديثه:"هناك بعض الأشياء لم أدركها في البداية ووجدت صعوبة كبيرة من أجل فهمها، بعد المران الأول ذهبت لوكيلي واستفسرت منه عن إمكانية فسخ عقدي والعودة لآرسنال مرة أخرى، وأخبرته أن شيئًا ما لم يكن على صواب ولكن تم توقيع العقود بالفعل".

واستكمل:"مرت أشهر واستمر نفس الشعور، لم نكن متحدين كفريق في تلك اللحظة، وتعرضت للانتقادات من بعض أساطير مانشستر يونايتد، تصريحات كانت مؤذية للغاية وتؤثر على البيئة الداخلية للنادي".

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وأما عن فترة سولشاير:"قررت التحدث معه وأبلغته برغبتي في الابتعاد والانتقال إلى إنتر ووافق على هذه الفكرة، ولذلك ليس لدي سوى كلمات الامتنان لمانشستر، حيث منحوني الفرصة للدفاع عن هذا القميص، ويزعجني أن الأمور لم تسر بالطريقة التي أردتها".

يذكر أن صاحب الـ31 سنة، الذي قام مؤخراً بتحويل إعارته لانتقال نهائي، نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 10 بكل البطولات مع إنتر الموسم الماضي.