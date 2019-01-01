سانشيز: تاريخ سولشار مع مانشستر يونايتد هو السبب في التألق الحالي

مانشستر لا يعرف إلا الانتصارات مع سولشار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد، بمدربه أولي جونار سولشار وعزا تألق الفريق الكبير تحت قيادته لتاريخ النرويجي الكبير مع الشياطين الحمر.

وانتصر مانشستر يونايتد على برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف مساء السبت ليصل إلى انتصاره السابع على التوالي منذ تولي سولشار القيادة الفنية.

وقال سانشيز مع "ميرور": "اللاعبون هم هم لم يتغيروا عن حقبة مورينيو ولكن الآن نهاجم وندافع أفضل والسبب هو تاريخه الكبير هنا والذي يفتح الطرق كثيراً عندما يتحدث". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وواصل: "فلسفته هي لمس الكرة كثيراً والتحكم وتسجيل الأهداف، وهذا ربما بسبب مركزه كلاعب في رأس الحربة، هكذا تحصل على النتائج".

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مؤلمة كرة القدم عندما تعاندك 💔 pic.twitter.com/PVRjY3YiDL — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 20, 2019

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واستمر الشيلي: "المدرب طلب مننا فقط تحسين أنفسنا وأن تحن النتائج في يدنا وفي النهاية النتائج هي ما تصنع الفارق في كرة القدم".

وختم: "الأمر ليس في الملعب، بل حتى المدرجات، الأجواء تحسنت في أولد ترافورد وهذا أمر إيجابي ويساعدنا على التحسن".

ويلعب مانشستر يونايتد في اللقاء المقبل أمام أرسنال الجمعة المقبلة ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.