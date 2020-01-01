سانشيز: التعادل مع السعودية نتيجة جيدة وتركيزنا على مواجهة اليابان

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أكد الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب الأولمبي القطري، على أن نتيجة التعادل مع نظيره السعودي مرضية بالنسبة له، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

المنتخب القطري تعادل مع نظيره السعودي، سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

سانشيز قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النتيجة عادلة، بالنظر لأحداث المباراة، لم يكن سهلًا على الإطلاق التعادل، أمام منتخب قوي، يعد من أفضل فرق البطولة".

المدرب الإسباني تابع: "تركيزنا كان على الاستحواذ على الكرة، وظهرنا بشكل أفضل، مقارنة بالمباراة السابقة، ونجحنا في كيفية التعامل مع المنافس بشكل جيد، وجميع اللاعبين نفذوا التعليمات".

فيليكس أردف: "علينا إغلاق ملف هذه المباراة، للتركيز على مباراتنا المقبلة أمام اليابان، لأنها ستكون صعبة بكل المقاييس، ونريد أن نقدم الأفضل".

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وواصل: "المنتخب الياباني من أفضل منتخبات آسيا حاليًا، وهو فريق له وزنه، ومطالبون بتحقيق النتيجة المطلوبة، وحصد الثلاث نقاط".

واختتم سانشيز تصريحاته قائلًا: "سنلجأ إلى تحديد متطلباتنا خلال هذه المباراة، وفقًا لظروف هذه المواجهة المصيرية، للعبور إلى ربع نهائي كأس آسيا".

ويحتل المنتخب القطري المركز الثاني برصيد نقطتين، في ترتيب المجموعة التي يتصدرها المنتخب السعودي بـ4 نقاط.