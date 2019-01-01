دوري أبطال أوروبا

سانشيز: الانضمام إلى إنتر أعادني لحب كرة القدم

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Getty Images
أليكسيس سانشيز يتحدث قبل مواجهة إنتر وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال النجم التشيلي أليكسيس سانشيز إن الانضمام إلى صفوف إنتر الإيطالي كان سببًا في أن يقع في حب كرة القدم من جديد.

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وكان سانشيز قد انتقل إلى إنتر قادمًا من مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وحول ذلك، قال سانشيز إن الفترة الصعبة التي عاشها مع مانشستر يونايتد في الشهور الأخيرة جعلته يبتعد عن كرة القدم وأجوائها بشكل نسبي.

وأضاف: "كنت أحتاج إلى تجربة جديدة بكثير من الطموحات، تغيير الأجواء والأهداف بالنسبة للاعب تكون مهمة أحيانًا من أجل استعادة شغفه ومستواه"

وتابع: "بمجرد ارتدائي قميص إنتر شعرت بالرغبة في تحقيق النجاحات هنا، النزول إلى الملعب ودعم الجماهير أعطاني الدافع بشكل أكبر وجدد بداخلي الرغبة في النجاح"

وأردف: "يمكنني القول إن الانتقال إلى النيراتزوري أوقعني في غرام كرة القدم من جديد، شعرت بأنني لاعب شاب يبدأ مسيرته الكروية للتو"

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يذكر أن أليكسيس سانشيز كان قد سجل هدفًا وحصل على بطاقة حمراء في المباراة الأولى التي يشارك فيها أساسيًا مع إنتر أمام سامبدوريا السبت الماضي.  

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