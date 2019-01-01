سانشيز: الالتحامات العنيفة مطلوبة في كرة القدم

مدافع سبيرز معجب براموس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح دافينسون سانشيز، مدافع توتنهام، أن العنف والخشونة تكون مطلوبة في بعض الأحيان عند الالتحامات للحصول على الكرة.

ويستعد سانشيز مع فريقه لخوض نهائي دوري الأبطال بعد أسبوع من الآن أمام ليفربول في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال الكولومبي مع "ميرور": "الطريقة التي يدافع بها راموس لا تصدق، يملك الشخصية اللازمة لشغل مركزه، حالياً البعض يركز على لعب الكرة فقط".

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وأضاف: "أحياناً حتى المهاجمين لا يهتمون بذلك، أنظر لفيرمينو يلتحم بقوة، حتى كين، عندما أُصيب أمام سيتي كان بسبب مده لقدمه ومحاربته لاستعادة الكرة".

وواصل: "نهدف للفوز بالنهائي، وذلك بالبداية بعنف، علينا أن نمنعهم من لعب كرتهم، إذا كان المطلوب الالتحام بعنف فسأفعل هذا، الكرة ليست فقط الحصول عليها".

واختتم سانشيز: "من الصعب فعل الأمر دون لمس المنافس، سأشعر بالأسف حياله إذا ركلته مع الكرة".

سانشيز كان قد انضم لتوتنهام قبل موسمين قادماً من صفوف أياكس بالدوري الهولندي.